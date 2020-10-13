Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
E.E. yönetimindeki özel halk midibisü ile Z.L'nin kullandığı hafif ticari araç Orduevi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, yol kenarındaki trafik ışığını devirerek üzerinde kaldı.
Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile midibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli kocaeli kazaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:50
Son Haberler
- 14:09
- 14:09
- 14:02
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz