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Türkiye
AA 24.01.2025 01:47

Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden tır, Develi Taksi Durağı mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen kamyonete, daha sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametine giden otomobile çarptı.

Kazada, kamyonetteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki istikamet de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul ve Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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