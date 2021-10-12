Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de kamyondan 6 ton kaçak akaryakıt çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de jandarma ekiplerinin durduğu bir kamyonda yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesinde, şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.
Jandarma ekipleri tarafından kamyonda yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş halde 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan E.C. hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Akaryakıt Kaçakçılık
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