Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Göç İdaresi Başkanlığına dönüştürüleceğini açıkladı.

11 Nisan 2013'te kurulan Genel Müdürlük, bundan sonra başkanlık olarak hizmet verecek.

81 ilde müdürlükleri bulunan Göç İdaresi'nin bu kararla statüsü yükseltilmiş olacak. Böylece Göç İdaresi Başkanlığı, görev alanıyla ilgili kapsamlı, etkin ve hızlı hareket edilmesini sağlayacak.

Kaçak göçle mücadeleyi de bünyesinde barındırıyor

Göç İdaresi Başkanlığının yapılanmasına yönelik kararname çalışmaları da devam ediyor.

Bugüne kadar göç konusunda çok sayıda çalışmayı hayata geçiren müdürlük, son olarak Milli Biyometrik Parmak İzi Sistemiyle Göç Kayıt Sisteminin entegrasyonunu sağlayarak Türkiye'de bulunan 5,5 milyon yabancının verisini sisteme aktarmıştı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kaçak göçle mücadelede ihbarları kabul eden Yabancılar İletişim Merkezi'ni de bünyesinde bulunduruyor.