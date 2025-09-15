Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı

Kocaeli'de çocuklarını okula götüren kişi, yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."

Babaya saldıran sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çalışmalar sonrası şüphelinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması, yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kastedenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın, biz gereğini yapalım."