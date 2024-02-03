Duman 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.02.2024 14:59

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan fabrika yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'de fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

"Bütün ekipler bölgede"

Vali Seddar Yavuz, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

ETİKETLER
Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Aldığı tadilat kararıyla öğretmenlerin hayatını kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Hataylı esnaf: Memleketine geri dön, umut var
14:57
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
14:22
Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
14:24
Emine Erdoğan "Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diledi
15:13
Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
13:59
26 bin 253 afet konutunun daha kurası bu ay çekilecek
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ