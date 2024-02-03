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Türkiye
AA 03.02.2024 12:43

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami ayağa kaldırılıyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan kentin simge yapılardan 5 asırlık Ulu Cami restore ediliyor.

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami ayağa kaldırılıyor
[Fotograf: AA]

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tarihi yapılara yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Vakfiyelere göre, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılan, daha sonra Süleyman Bey'in oğlu Alaüddevle Bey'in 1501'de onarılan Ulu Camii'nin depremde minaresi yıkılırken bir bölümü ise hasar gördü.

Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen, halk tarafından Camiikebir olarak da adlandırılan Ulu Cami, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan şehrin sembolik yapılarından biri olarak gösteriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna başlanan caminin, 2025 yılı içerisinde ibatede açılması planlanıyor.

Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami ayağa kaldırılıyor

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Ulu Camii'nin şehrin simge yapılarından olduğunu söyledi.

Kotan, caminin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını, geçen yıl mayısta 800 gün içinde teslim edilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin restorasyon çalışmalarına başlandığını aktardı.

Restorasyonun aslına uygun yapılacağının altını çizen Kotan, şunları kaydetti:

"Minaremiz Selçuklu mimarisi tarzından tek şerefeli, caminin ana gövdesine uygun yapılmış. Yeni minaremiz de tek şerefeli olarak caminin ana yapısına uygun şekilde yapılacak. Cami, teknik ekip koordinatörlüğünde sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde aslına uygun restore edilip inşallah en kısa zamanda hizmete sunulacak."

Kotan, vatandaşların tarihi camilerde ibadet ederken kendilerini daha huzurlu hissettiğini sözlerine ekledi.

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