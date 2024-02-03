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Türkiye
AA 03.02.2024 11:35

Gürbulak'ta 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak'ta 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda, 6 kilo 168 gram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu Sınır Güvenliği
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