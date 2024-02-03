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Türkiye
AA 03.02.2024 09:35

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin inceleniyor

6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ve yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, zemin bilim insanlarınca inceleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin inceleniyor
[Fotograf: AA]

Adıyaman'da akademisyenlerle zemin sıvılaşması üzerine araştırma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek, sadece Türkiye'deki akademisyenlerin değil dünyadaki birçok akademisyenin Kahramanmaraş merkezli depremleri araştırdığını belirtti.

Gölbaşı'nda yaklaşık 500 kişinin depremlerde yaşamını yitirdiğini, 3 binden fazla binanın da ya yıkıldığını ya da oturulamaz hale geldiğini dile getiren Dölek, yapılan çalışmaların kendilerine depreme dirençli şehirler inşa etmede ve yapısal hasarların ortadan kaldırılmasında çok önemli veriler sağladığını aktardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin inceleniyor

"Doğru zeminde doğru bina inşa ediyorsanız deprem sizin için sadece bir sismik olaydır"

Dölek, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarla öngörülerimizden biri de şu; özellikle ana fay, ana faya bağlı olarak gelişen ikincil faylar bölgede yıkımın büyük nedenlerinden bir tanesiydi. Gölbaşı'nın belli bölgelerinde meydana gelen zemin sıvılaşmasında deprem dalgalarının daha fazla oyalanması, zemini hemen terk etmeyişi gibi faktörler, zeminin jöle özelliği göstererek üzerindeki yapıları taşımakta zorlamasına neden oldu. Binanın bütünlüğü bozulmadan 1-1,5 metre farklı yönlere doğru eğildi. Bu depremin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri de sadece bina güvenliği değil, aynı zamanda zemin özelliklerinin de çok önemli olduğu. Doğru zeminde doğru bina inşa ediyorsanız deprem sizin için sadece bir sismik olaydır. Eğer doğru zeminde doğru bina inşa edemezseniz o zaman siz ödeyeceğiniz bedeli kendiniz seçmiş olacaksınız."

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin inceleniyor

Onlarca profesör inceleme yaptı

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da ilçelerinin göle yakın kısmında ciddi manada zemin sıvılaşmasının olduğunu dile getirerek, "Burası literatüre girecek kadar profesörlerin çalıştığı bir alan oldu. 9 aydır ilçede görev yapıyorum. Bu konuyla ilgili onlarca profesör heyeti ağırladım. Burada çalışma yaptılar. Zemin sıvılaşması öldürücü, riskli bir durum gibi hep literatürde yer almış. Fakat şunu gördük, zemin sıvılaşmasından kaynaklı bazı yerlerde ölüm sayımız az oldu. Çünkü bina enkaza uğramadı. Bazı binalar yattı. Bu şekilde de vatandaşlarımız kurtulmuş oldu." dedi.

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