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Kocaeli'de El Kaide operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. 8 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, örgütün Had grubu olarak bilinen kanadına yönelik operasyon düzenledi.
Örgütün Suriye için Karamürsel ilçesinden eleman sağlandığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Sabah saatlerinde yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Etiketler: kocaeli haberleri El KaideSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:35
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