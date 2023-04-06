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Türkiye
AA 06.04.2023 08:42

Kocaeli'de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklüçeşme Mahallesi 512 Sokak'ta R.G.'ye ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen R.G. ve 4 yaşındaki oğlu sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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