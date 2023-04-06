İstanbul Karaköy'de bina çöktü: Tramvay seferleri durduruldu

İstanbul'da Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı boş binadan beton parçaları düştü.

Olay yerine istenen itfaiye ekipleri, binada yaşanması muhtemel çökmeye karşı caddeyi araç trafiğe kapatırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"Seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur"

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir" denildi.