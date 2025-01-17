Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 yaralı

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.