Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.01.2025 17:07

Şanlıurfa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere, yangının fabrikanın depo bölümünde çıktığını söyledi.

Ekiplerine yangına hızlı müdahale ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu an itibarıyla burada 15'in üzerinde arazöz, itfaiye aracı, polisimiz, jandarmamız, onların da araçlarıyla destek sağladık. Sevindirici olan da herhangi bir can kaybı yaralanma söz konusu değil. Biz işletmemize geçmiş olsun diyoruz. Tüm birimlerimize teşekkür ederim. Şu an artık soğutma çalışması aşamasına geçtik. Geçmiş olsun diyorum. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor henüz. Bu yapılacak araştırma, soruşturma sonucunda belli olacaktır. İşletme 27 bin metrekare üzerinde üretim yapan geniş kapsamlı bir işletme. 140 kişi çalışmaktaydı o esnada vardiyada. Hiçbirinde herhangi bir etkilenme söz konusu değil. Depo kısmı 10 bin metrekare. Bu depo kısmının önemli bir bölümü zarar gördü."

ETİKETLER
Yangın Şanlıurfa
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, görevden uzaklaştırıldı
17:32
Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 10 bini geçti
17:21
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara faiz indirimli kredi desteği
17:12
Bakan Tekin: Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık
17:12
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
17:08
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi
Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı
Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ