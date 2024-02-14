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Türkiye
İHA 14.02.2024 08:21

Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 4. katı alevlere teslim oldu. Dumanlar arasında mahsur kalan 1’i bebek 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Karadenizliler Mahallesi Ünlü Pınar Caddesi'ndeki Jasmin Country Sitesi'nde 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Büyüyen alevler dairenin büyük bir kısmına sirayet etti. Apartman dumanla doldu. Yangına uykuda yakalanan ve dumanların arasında mahsur kalan apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

1’i bebek 9 kişi dumandan etkilendi

Dumanların arasında mahsur kalan 1’i bebek 9 kişi teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. İtfaiye erleri apartmanın camlarını kırarak dumanı tahliye etti.

Ekiplerce apartman sakinlerini dışarıya çıkartılırken, yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Yangın sebebiyle apartmanın 5. katındaki dairenin dış cephesinde de hasar oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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