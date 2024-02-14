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Türkiye
AA 14.02.2024 06:54

Bursa'da kaçak çikolata imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak çikolata ürünleri üreten bir imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata imha edilecek.

Bursa'da kaçak çikolata imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler esnasında bir depodaki durumdan şüphelendi. Ekipler, bunun üzerine cumhuriyet savcılığından izin alarak imalathaneye baskın düzenledi.

Operasyonda, imalathanede ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda kaçak çikolata imalatı yapıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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