Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kızgın boğa sahiplerini böyle kovaladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Nevşehir'de besi çiftliğinden salınan kızgın boğa önce indirildiği aracı itti sonra ise sahiplerini kovaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde bir beside bulunan kızgın boğa, indirildiği araca boynuzlarıyla saldırdı.
Sahiplerinin müdahalesine sinirlendi
Sahiplerinin müdahale etmesine sinirlenen boğa daha sonra ise sahiplerini kovaladı.
Boğanın aracı itmesi ve sahiplerini kovalaması ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Azgın boğanın bu sinirlenme anının ilk kez olmadığı ve zaman zaman yine aynı hareketlerde bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: besi çiftliği Azgın boğaSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:09
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