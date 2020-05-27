COVID-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıktı.

Hava koşulları ve yürüme mesafesi sınırlandırması nedeniyle parklar, sahiller ve sokaklar önceki haftalarda uygulanan serbestlik günlerine nazaran çocuk sesleriyle şenlenemedi.

Hem yağış hem soğuk vardı

Yağışlı ve serin hava nedeniyle mont, hırka, yağmurluk ve şemsiye ile sokağa çıkan çocuklar, kapalı havaya desenli maskeleriyle renk kattı.

Çocuklarına eşlik eden ebeveynlerin de maske takma kuralına riayet ettikleri, çocuklarına sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da uyarıda bulundukları gözlendi.

Hava koşullarına rağmen dışarıya çıkan çocuklardan bazıları aileleriyle yürüş yaparken, bazıları da evcil hayvanlarıyla vakit geçirdi. Açık havada oyun oynama özlemini de gideren çocuklar, cadde ve sokaklarda paten kayarak, scooter ve bisiklet kullanarak, parklarda salıncağa binerek, futbol, basketbol, voleybol ve tenis oynayarak vakitlerini değerlendirdi.

Bu hafta sakin geçti

Kısıtlamanın kaldırıldığı geçen haftalarda yoğunluk yaşanan Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy sahil şeridinde sessizlik hakimdi. Maçka Demokrasi Parkı'nda ise az sayıdaki ailenin çocuklarıyla yürüyüş yaptığı görüldü.

Üsküdar ve Salacak sahil hattında ise kimi zaman yoğunluk yaşandı. Kuzguncuk sahilindeki yeşil alanlara ve parklara ise hava koşulları nedeniyle çocukların gelmediği görüldü.

Üsküdar sahilinde annesiyle yürüyüş yapan 12 yaşındaki Tuğçe Demir dışarı çıktığı için mutlu olduğunu fakat havanın soğuk olmasından dolayı biraz üzüldüğünü belirterek, okulunu ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini de dile getirdi.

Anne Emine Demir de salgın dolayısıyla yaklaşık 3 aydır 3 çocuğuyla evden çıkmadıklarını aktararak, "Tuğçe en küçükleri. Onu evde mutlu edebilmek için ailecek çok uğraşıyoruz. Sosyal ve girişken bir çocuk olduğu için evde uzun süre kalmak onu üzdü ama zor bir dönemden geçiyoruz. O yüzden hepimizin fedakarlıklar yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Beykoz'da da çocukların Kavacık'taki bir parkta uzun süre sonra arkadaşlarıyla buluşarak vakit geçirdiği görüldü.

Kentte denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri de sahile gelen ailelere çocukların evlerinden yürüme mesafesi kadar uzaklaşabileceklerini hatırlatarak, sahil kesimini kullanmalarının yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu.

15-20 yaş arası gençler cuma günü dışarı çıkacak

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 15-20 yaş arası gençlerin 29 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceğini duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili ailelerimiz, 14 yaş ve altı çocuklarımız 27.05.2020 Çarşamba günü, 15­-20 yaş arasındaki gençlerimiz ise 29.05.2020 Cuma günü 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkacaklardır" ifadelerini kullandı.