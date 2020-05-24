Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ekipler de denetimlerini sıkı bir şekilde yürütüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosikletin çalıntı ortaya çıktı.

Motosikleti kullanan 17 yaşındaki F.İ ile A.İ'ye Covid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.