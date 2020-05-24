Haber Giriş: Kaynak: AA
Kısıtlamayı delen iki kuzene 9 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da, çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 yaşındaki iki kuzene 9 bin 940 lira para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ekipler de denetimlerini sıkı bir şekilde yürütüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosikletin çalıntı ortaya çıktı.
Motosikleti kullanan 17 yaşındaki F.İ ile A.İ'ye Covid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: aydın sokağa çıkma kısıtlaması para cezası koronavirüsSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 17:19
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