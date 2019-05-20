Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde seyir halinde olan Gürkan İlağ'ın kullandığı otobüs, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu ve Yıldız Gökoğuz da kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA