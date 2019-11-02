Kırşehir kent merkezinde Lise Caddesindeki Karlıoğlu Cami imamı Ahmet Yılmaz, şadırvanın kapılarının kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde şadırvandaki 18 musluğun sökülerek çalındığını tespit eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine iletti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, cami şadırvanına girdiklerini belirledikleri A.K. ve M.O'yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA