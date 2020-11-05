Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırsal alanda kaybolan çocuğu iz takip köpeği buldu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeğiyle yürüttüğü çalışma sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A.K'nin ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 13 saat süren çalışma sonucu A.K, iz takip köpeği tarafından evinden 4 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda buldu.
Soğuktan etkilenen ve ısınması için jandarma ekiplerince battaniyeye sarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.
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