Çanakkale'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Soğuktan etkilenen ve ısınması için jandarma ekiplerince battaniyeye sarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 13 saat süren çalışma sonucu A.K, iz takip köpeği tarafından evinden 4 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda buldu.

Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A.K'nin ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

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