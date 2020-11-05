Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde son 2 günde yapılan uygulamalarda, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
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