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Türkiye
İHA 22.06.2023 23:18

Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yapılan dronlu trafik denetiminde şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Denetimde sadece 3 aracın kırmızı ışıkta durduğu görüldü. Şans eseri bir kaza yaşanmazken o anlar kameralara yansıdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üzümlü Kavşağı'nda dron ile havadan görüntülenen uygulamada, ilginç görüntüler ortaya çıktı. kavşağın tek yönünde yapılan denetimlerde 5 dakika içerisinden 16 araç geçerken, bu araçlardan sadece 3'nün kırmızı ışıkta durduğu görüldü. Sadece bir otomobil, bir kamyonet ve bir de hafif ticari araç kırmızı ışıkta dururken aralarında, kamyon, tır, motosiklet ve otomobillerin bulunduğu 13 araç işe kırmızı ışık ihlali yaptı.

Kırmızı ışıkta durmayan araçlardan bir kısmının hızını bile düşürmediği görülürken, sürücülerin sorumsuzca hareket ettiği kavşakta şans eseri bir kazanın yaşanmaması da dikkat çekti.

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Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
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