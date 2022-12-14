Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı ışıkta geçen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de bir motosiklet ile 3 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, M.A'nın kullandığı otomobil ve Ş.İ. idaresindeki otomobil ile Y.K. yönetimindeki otomobil ve U.D. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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