Merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, M.A'nın kullandığı otomobil ve Ş.İ. idaresindeki otomobil ile Y.K. yönetimindeki otomobil ve U.D. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.