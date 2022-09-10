Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukatiç, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderine, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği belirlendi.

Geçtiğimiz yıllarda da bir dizi soruşturmaya hedef olan suç örgütü lideri, olay yerinde hayatını kaybetti.

Vukatiç'in Türkiye'ye sahte kimlikle giriş yaptığı tespit edildi. Vukatic yine İstanbul da 2018 yılında yakalanıp Sırbistan'a iade edilmiş, 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.