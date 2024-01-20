Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.01.2024 10:07

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O'nun İzmir'de bulunduğunu belirledi.

Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Kırmızı Bülten İzmir
Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
Çin'in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü
10:05
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı
09:59
Çin'in Hınan eyaletinde yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrenci öldü
09:54
Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi
09:48
Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı
09:39
Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Tekneler bakıma gitti Yat Limanı'nın çehresi değişti
Tekneler bakıma gitti Yat Limanı'nın çehresi değişti
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ