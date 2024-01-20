Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O'nun İzmir'de bulunduğunu belirledi.

Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.