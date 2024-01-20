Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı

Şüphelilerin aldıkları paraları, farklı hesaplara yatırıp 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan dolandırılan mağdurların şikayetiyle çalışma başlattı.

Polisin 2 aylık takibinde, dolandırıcıların sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarıyla mağdurlara ulaştığını ve kamuda iş imkanıyla işe girdikten sonra ise sözde terfi ettirileceklerini söyledikleri belirlendi.

Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli adreslerinde yakalandı. Polisin incelemesinde şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları, farklı hesaplara havale edip, 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Baskın yapılan evlerdeki aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hard disk ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin bu şekilde elde ettikleri paraları ATM'den çektiği de kameraya yansıdı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Suçla sinerjik mücadele projesi' kapsamında yapıldığı belirtildi.

"Polislerimiz ve vatandaşlarımız el ele"

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın direktifleriyle, 'Suçla sinerjik mücadele' projesinin başladığını söyleyerek, "Bu çerçevede tüm polislerimiz ve vatandaşlarımız el ele sloganıyla suçla ve suçlularla mücadele ediyoruz.Operasyonlar yapıyoruz. Son olarak dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 'Paydos' operasyonunu yaptık. Çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. Dolandırıcılar iş arayan vatandaşlarımızdan sözde önemli makamlarda tanıdıkları olduklarını söyleyerek masraf ve komisyon adı altında para istiyorlardı. İş bulma vaadiyle onları mağdur ediyorlardı" diye konuştu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.