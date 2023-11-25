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Türkiye
AA 25.11.2023 17:11

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

Amasya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonunda, 2 yıl önce ülkeyi terk eden, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Volkan A'nın, Amasya'ya geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, kent merkezinde bir evde kutlama yapan Volkan A'yı, düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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