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Türkiye
AA 25.11.2023 17:07

İzmir'de denizde taşkın uyarısı yapıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, bu akşamdan itibaren Bostanlı, Mavişehir, Konak ve Alsancak kıyılarında deniz kabarması nedeniyle taşkın yaşanabileceğini bildirdi.

İzmir'de denizde taşkın uyarısı yapıldı
[Fotograf: AA]

İZSU'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı doğrultusunda, çeşitli önlemlerin alındığı belirtildi.

Hava basıncı, rüzgar ve yağış verilerine göre deniz kabarması ihtimalinin bulunduğu, geceden itibaren 26 Kasım Pazar günü öğlene kadar Bostanlı, Mavişehir, Alsancak ve Konak bölgelerinde taşkın ve sel riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Olası deniz kabarmasında yağışın artması halinde yağmur suyunun tahliyesinde sorun yaşanabileceği özellikle bu bölgelerdeki araçların tahliye edilmesi ve vatandaşların önlem alması gerektiği bildirildi.

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