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Türkiye
AA 25.11.2023 16:41

Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.

Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kırşehir'de yaşayan T.Ç'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği bal pitonunu Aksaray'da satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ortaköy'da T.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu ve araçta şeffaf kutu içindeki pitonu gördü.

Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan piton, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

Jandarma ekipleri de T.Ç, hakkında hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yaptı.

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