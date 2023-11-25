Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kırşehir'de yaşayan T.Ç'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği bal pitonunu Aksaray'da satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ortaköy'da T.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu ve araçta şeffaf kutu içindeki pitonu gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan piton, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

Jandarma ekipleri de T.Ç, hakkında hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yaptı.