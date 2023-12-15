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Türkiye
AA 15.12.2023 13:11

Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4-10 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 6 kilogram sahte temizlik malzemesi, 180 litre kaçak içki, 20 kilogram tütün, 30 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kırklareli Uyuşturucu Kaçakçılık
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