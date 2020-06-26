Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 211 sikke, 5 yüzük, 2 mühür ve bronz heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda tarihi eser niteliğinde 211 gümüş ve bronz sikke, 11 obje, 5 yüzük, 2 mühür, bronz heykel ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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