Haber Giriş: Kaynak: DHA
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.
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