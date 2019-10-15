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Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti15 Ekim 2019 Salı 01:59 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 02:09
Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı sırada kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi, hava ambulansıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Poyralı köyünde 10 Ekim'de pekmez kaynattığı sırada dengesini kaybederek kazanın içine düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yörük buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yörük'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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