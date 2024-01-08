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Türkiye
AA 08.01.2024 00:19

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Bademlik ve Atatürk mahallelerinde su birikintileri oluştu. Çok sayıda binanın bodrum katını su bastı.

İnönü Caddesi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Su birikintisinden geçmeye çalışan yolcu minibüsü ile bazı araçlar yolda kaldı. Minibüste bulunan yolcular bölgeye çağırılan başka bir araca aktarıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında ekiplere destek verdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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