Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.01.2024 23:51

Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Denizli’de yağış sonrası kayganlaşan yolda tır ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Buldan ilçesi Denizli-Salihli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada  yağış nedeniyle kayganlaşan yolda A.P, idaresindeki araçt ile seyir halindeyken, E.E, yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri transit içerisinde yolcu konumunda bulunan Ali Moğul’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen ve kazada yaralanan E.E, K.E, ve A.P, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Moğul’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan anayol kazalı araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Bursa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
Yedioth Ahronot: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşamadı
01:04
Gazze'deki hükümet: 6 bin yaralının acilen tedavi edilmesi gerekiyor
00:51
Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde "Gazze'de ateşkes" vurgusu yaptı
00:51
Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil hasar gördü
00:45
Blinken: Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir
00:43
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere Kahire'de
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Güney Kore'deki LPG patlaması kamerada
Güney Kore'deki LPG patlaması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ