Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Buldan ilçesi Denizli-Salihli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda A.P, idaresindeki araçt ile seyir halindeyken, E.E, yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri transit içerisinde yolcu konumunda bulunan Ali Moğul’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen ve kazada yaralanan E.E, K.E, ve A.P, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Moğul’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan anayol kazalı araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.