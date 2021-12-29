Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, haftanın bir günü huzurevi sakinleri ile personele antijen kiti uygulamasına başladı.

Huzurevi sakinlerinden alınan sürüntü örnekleri, hızlı antijen kiti sayesinde kısa sürede sonuçlandırılıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, özellikle yaşlıları salgından korumak için antijen kitleri ile tarama yaptıklarını söyledi.

Cerit, salgına karşı tüm vatandaşların aşı olması çağrısında bulundu.

"Antijen kitleri ile anında önlem alınıyor"

Uygulamanın genişletilmesi için çalıştıklarını ifade eden Cerit, antijen kitleri ile anında önlem alma imkanları olduğunu da sözlerine ekledi.

Huzurevi sakinlerinden 74 yaşındaki Bayram Özdağ da, salgından etkilenmemek için test yaptırarak aşılarını olduklarını söyledi.

Sağlıkları açısından test yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Özdağ, "Burada rahatız, huzurluyuz. Sağlık çalışanları hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu husustan ölen kişiler de oldu. Onlara çok teşekkür ederiz" diye konuştu.