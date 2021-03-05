Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hayvan çiftliği alev alev
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, hayvanlar da güvenli alanlara taşınıyor.
Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depo henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.
Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.
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