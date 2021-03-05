Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depo henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.