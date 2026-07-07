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Türkiye
AA 07.07.2026 07:33

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

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Kırıkkale Trafik Kazası
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