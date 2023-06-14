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Türkiye
AA 14.06.2023 21:01

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollarda göçük oluştu.

Halildede köyünde yağışın ardından oluşan sel nedeniyle köy ile ilçeyi bağlayan yolda çökmeler meydana geldi.

İlçeyle bağlantısı kesilen köye ulaşım alternatif dağ yollarından sağlanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı köyde cadde ve sokaklarda büyük çapta hasar oluştu.

Yağış nedeniyle ekili arazileri ve bahçeleri da su bastı.

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı

İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın ardından köydeki çalışmalarına başladı.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir de Halildede köyüne giderek, muhtar Arslan Ünsal ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdemir, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Muhtar Ünsal da Kaymakam Mehmet Soylu başta olmak üzere, yetkilerinin geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve bir an önce hasar gören alanların düzeltilmesi için çalışmaların başlayacağını ilettiklerini belirtti.

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Kırıkkale Sağanak Sel
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