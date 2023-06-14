Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2023 19:33

Eskişehir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Eskişehir'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

Eskişehir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından çeşitli illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiğine yönelik paylaşımlar olduğu belirtildi.

Genel ahlaka karşı birtakım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesindeki hükümler gereğince, illimiz genelinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin kararı ile 15 Haziran tarihi saat 00.01 ile 14 Temmuz tarihi saat 24.00'e kadar (30 gün süreyle) yasaklanmıştır."

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Almanya'da sahte evrakla vize onayı için talimat verildiği iddialarına soruşturma başlatıldı
19:01
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
19:08
Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
19:05
Paris'te insanlarla farelerin mücadelesini fareler kazandı
18:06
İstanbul'da aranan 35 hükümlü yakalandı
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ