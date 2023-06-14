İstanbul'da aranan 35 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçak hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 9 Haziran günü belirlenen 60 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, 35 hükümlüyü gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ömer F.Ç, 16 yıl 4 ay hapis cezası olan Sezer Ö, 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ziya S. ve yağma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ümit A. da yakalanan hükümlüler arasında yer aldı.

Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgedeki polis merkezine teslim edildi.