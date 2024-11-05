Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda ekipler, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen A.E. ile Y.E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.