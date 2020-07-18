Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde akaryakıt kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım şirketine ait tesise operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda şirkete ait 5 silonun bulunduğu ve bu silolarda yapılan marker ölçümü sonucunda 3 siloda bulunan motorin yakıtının sahte olduğu anlaşıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yapılan operasyonda polis ekipleri, sahte olduğu değerlendirilen 3 siloda toplam 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koydu.

Operasyon kapsamında ilgili firma ve şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.