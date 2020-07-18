Kozan’da toplam 112 kurbanlık keçi ve koyunu satışa sunan Ekrem Erol'un sürüsünde bulunan 141 kilogramlık koç dikkatleri üzerine çekiyor.

3 yaşında olan 141 kiloluk Sivas Kangal cinsi koça gözü gibi bakan Erol, koçunu 4 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Ayağa kalktığında bir insan boyuna ulaşan, tartmak için iki kişinin zor tartıya çıkardığı koç, kendi cinsleri arasında büyüklüğü ile hemen dikkat çekiyor.

"Veteriner gözetiminde bakıyoruz"

Ekrem Erol, normalde koçların en fazla 90 ile 120 kilo arasında değiştiğini belirterek “İstisna bir koyun. Biz bunu 6 ay önce bir arkadaşımızdan aldık. Veteriner gözetiminde bakıyoruz. Hiç bir hormon, iğne ilaç yok. Tamamen doğal besliyoruz. Sivas’a bağlı Kangal koyunu bu. Adana bölgesinde normalde bu hale gelmez. Ahırımızın içindeki soğuk su, yediklerini yağ ve ete çeviriyor. Çok soran var ama bir çok kişi bunu alamıyor. Hayvan büyüdükçe et oranı artar. Bunun yaklaşık 75 kilo civarı eti çıkar. Çok güçlü bir koyun yaklaşık 4 bin liradan satışa sunuyoruz bunu. Normalde koyunlar bin 200 lira civarında. Kurbanını dağıtmak isteyenler için ideal. Bu hayvanımız çok fazla kişiye dağıtılabilecek yaklaşık 10 kişiye yetecek eti var” dedi.