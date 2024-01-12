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Türkiye
İHA 12.01.2024 06:12

Kıranlar Suç Örgütünün firari üyesi yakalanıp tutuklandı

İzmir’de, hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kıranlar Suç Örgütünün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Kıranlar Suç Örgütünün firari üyesi yakalanıp tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İzmir’in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda Kıranlar olarak bilinen suç örgütünün firari aile üyesi L.K’nın saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi, operasyonun düğmesine bastı.

“Taksirle Ölüme Neden Olma” ve “Basit Yaralama” suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K, saklandığı adreste yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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