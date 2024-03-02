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Türkiye
DHA 02.03.2024 13:15

Kiracısına ulaşamadı, girdiği evde pitonla karşılaştı

Antalya'da bir apartmanda bulunan 1 buçuk metre uzunluğundaki piton, ekipler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Kiracısına ulaşamadı, girdiği evde pitonla karşılaştı

Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1932 Sokak’ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y'den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi. Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım isterdi. Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu. İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti. A.Y'ye ise ulaşılamadı.

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi. Sosyal medyasından pitonla çok sayıda fotoğraf ve video kaydı paylaştığı görülen A.Y'nin, yılanı tavuk etiyle beslediği bir video da görüldü. Yavruyken beslemeye başladığı albino pitona sarılmış halde videolar da paylaşan A.Y'nin, görüntülerden birinde "Siz de gün sonu pitonunuza sarılıp dertleşiyor musunuz? Yoksa normal misiniz?" yazdığı, başka bir videoda ise "1 aydır aç. Sanırım boyumu ölçüyor, beni yeme hayali kuruyor" diye yorumlar yazdığı görüldü.

Dişi olduğu belirlenen pitonun hayvanat bahçesinde birkaç gün karantinada tutulacağı, sonrasında sürüngenlerin olduğu yere alınacağı öğrenildi.

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