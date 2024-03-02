Duman 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.03.2024 10:53

Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı.

Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İl Buluşmaları programı kapsamında gittiği Samsun'da il müftülüğünce 75. Yıl Camisi'nde düzenlenen etkinlikte sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından cemaate hitap eden Erbaş, Allah'ın Kur'an'da sabredenleri müjdelediğine dikkati çekerek, hem musibetlere karşı hem de iyilikleri, güzellikleri devam ettirmek için sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı

"Ailene namazı emret." ayetini hatırlatan Erbaş, nefsin eğitiminin ibadetlerle olacağını ve namazın da insanları bu kötülüklerden alıkoyacağını belirtti.

Erbaş, "Öyle bir namaz kılmalıyız ki bizi sıratı müstakimde daim kılsın. Namazımız her türlü kötülükten, hatadan bizleri uzaklaştırır. İbadetlerin amacı budur. İbadetler hem şükrümüzün bir ifadesi hem de bizi daha iyi Müslüman yapmanın, daha iyi insan yapmanın vasıtasıdır." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, Samsun'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı

Mazlumlar için dua etti

Konuşmasının ardından Mehmetçik ve Filistinliler için dua eden Erbaş, Filistin'de, Gazze'de, Sincan Uygur Özerk bölgesi ile Arakan, Keşmir ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum ve mağdurlara Allah'tan yardım diledi.

İşgalci zalimlerin bombaları altında can veren masumların, bebeklerin, kadınların, çocukların bulunduğuna işaret eden Erbaş, onlar için de rahmet diledi.

Erbaş, gençlerin, çocukların Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in yolundan ayrılmaması, "azıp sapmışların" yolundan uzak olmaları için dua etti.

Duanın ardından Erbaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile 75. Yıl Camisinin altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde
11:47
Zelenskiy: Rusya'nın İHA ile Odessa'daki bir apartmanı vurması sonucu 2 kişi öldü
11:47
Deprem sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı
11:46
2023'te 16 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlendi
11:44
"Kozmik oda kumpas" davasında cezalara onama
11:45
ABD, Husilere ait "Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan" füzeyi imha ettiğini bildirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ