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Türkiye
AA 23.06.2023 00:07

Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.

Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.

 

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