Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 m boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina’ya yanaştırıldı. pic.twitter.com/dY2WqFlLw0— KEGM (@kiyiemniyet) June 22, 2023