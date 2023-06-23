Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.